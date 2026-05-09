中日は９日の巨人戦（バンテリン）に４―２で勝ち、今季初の２カード連続勝ち越し。この日敗れた広島を抜いて５位に浮上した。中日は２回一死満塁から「打ったボールはフォークだと思います。みんなでつないで作ってくれたチャンス良い形でランナーを返すことができて良かったです」という田中の右前適時で１点を先制。５回には巨人先発・田中の走塁妨害と村松、細川の連続適時打で３点を追加し４―０とリードを広げた。中