【モデルプレス＝2026/05/09】女優の板谷由夏が5月7日、自身のInstagramを更新。食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】50歳2児の母女優「彩り完璧」大鍋に盛り付けた手作りビリヤニにフライ…豪華食卓公開◆板谷由夏、GWラストの食卓公開板谷は「ゴールデンウィーク、ラストはビリヤニナイト」とコメントし、夕食を公開。大鍋に盛り付けられたビリヤニを真ん中に、キュウリ、レンコン、ニンジン、紫キャベツなどの様々な野菜や