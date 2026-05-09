【モデルプレス＝2026/05/09】フジテレビの三上真奈アナウンサーが5月7日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開した。【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ「売り物レベル」米粉の林檎ガトーインビジブル披露◆三上真奈アナ、手作りスイーツ公開三上アナは「よなよな作る、米粉の林檎ガトーインビジブル」と記し、材料や出来上がりなどの写真を公開。薄くスライスした林檎を生地と混ぜている様子や、オーブンに入れているとこ