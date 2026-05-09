【モデルプレス＝2026/05/09】歌手でタレントの中川翔子が5月8日、自身のInstagramを更新。自身のライブに双子が訪れた姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】41歳美人歌手「最高のママ」ライブ衣装で双子抱える姿披露◆中川翔子の双子、ママのライブへ中川は「ライブの日 昼夜あばれて楽しかったけど代償に身体中ぼろぼろなって、マッサージにいきちょっと回復しました、これも勲章だ！」とつづり、都内で行われた「中川翔子 20th