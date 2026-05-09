大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に新十両として臨む大花竜（立浪）が９日、東京・台東区の部屋の朝稽古で最終調整した。四股やすり足などの基礎運動で汗を流した。「海老茶色」の本場所で使用する締め込み姿で稽古場に降り、引き締まった表情で体を動かした。落ち着いた赤色系統を選んだ理由については「赤が好きなので、赤色にしたいと思っていた。明るすぎても、自分が集中できなくなってしまうので」と説明。