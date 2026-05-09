タレントで女優の久本雅美が９日、東京・新橋演舞場で新派・松竹新喜劇合同喜劇公演「お種と仙太郎」「明日の幸福」（１９日まで）に出演し、初日終演後、会見した。久本は「お種と仙太郎」の主演だけでなく、体調不良で休演した新派のベテラン女優・水谷八重子が演じる予定だった主役級の大役もこなし、大車輪の活躍を見せた。会見では共演の高島礼子が、喜劇の難しさに「稽古場でも笑顔になれないくらい、ずっと緊張してい