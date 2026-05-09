◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）１７頭立てで行われ、武豊騎手騎乗で４番人気のサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は１１着に終わった。道中は中段後方に待機。直線ではレジェンドのムチが飛んだが、前とは差が詰まらなかった。２５年３月の難波Ｓでオープン入りを決め、昇級初戦の新潟大賞典で２着。チャレンジＣ４着と重賞制覇は間近かと思わ