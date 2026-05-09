◆パ・リーグソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテはソフトバンクに逆転勝ちし、連敗を４で止めた。４―４の同点で迎えた９回２死、ポランコがソフトバンク４番手の松本裕から左中間のホームランテラスに３号決勝ソロを放った。チームは３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来の白星を挙げて１４勝２０敗として、借金は１つ減って６となった。先発の田中は４回８１球を投げて３安打、３四球、５奪三振、４失