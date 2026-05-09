◆パ・リーグソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）逆転負けを喫し、連勝とはならなかった。先発の大津は２回にロッテ・上田に先制ソロを運ばれたが、その裏の攻撃の先頭で山川が同点ソロ。すぐさま試合を振り出しに戻した。次にスコアが動いたのは４回。無死一、二塁から、山川が２打席連続となる一発を左翼スタンドに運び、３点の勝ち越しに成功した。援護をもらった大津は、走者は許しながら無失点の