日本ハム、阪神で活躍した今成亮太さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。人気球団に加入した途端の待遇を違いを明かす一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。現役の最後を阪神で終えた今成さんは「移籍するまで違うメーカーの用具を使ってた