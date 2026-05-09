◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・藤川球児監督は欠場した大山について、コンディション面を配慮したことを明かした。「（４日の中日戦の）バンテリンでデッドボール、交錯があって少し休養が必要かなというような判断になりましたので。本人はね、もちろんゲームに出たいし、出なきゃいけないという責任感はあるんですけれど、なかなか状態というか、コンディションの部分ですね。あす以降また