「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が９日、東京・台東区の部屋の朝稽古に参加。締め込み姿でダンベルを手に、大鏡の前で自身の体のハリを確かめた。初日を翌日に控え「いい感じ。あとは今日一日中休みたい」と、充実した様子。大の里が休場したため一人横綱で臨むが「仕事が二倍。責任も二倍」と気を引き締めた。夏場所で横綱として８場所目。昇進後初の賜杯について「大丈夫。心配すん