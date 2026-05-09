つい億劫になる野菜料理株式会社アイスタットの調査によると、「調理に時間がかかる」「おいしくない」といった理由から、成人（20〜59歳）の約65％が「野菜不足を感じている」と回答している。たしかに、野菜は洗う、切るといった下ごしらえに加え、種類によっては筋を取ったり、下ゆでしたりと、ひと手間が必要になることもある。忙しい日常の中では、つい億劫になるのも無理はない。けれども、野菜の側からすれば、「ほんの少し