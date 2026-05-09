元ＮＭＢ４８のタレント。上西怜（２４）が９日、都内の書店で、４月２日発売の「上西怜コスプレ写真集＃れーちゃんこれくしょん」（イマジカインフォス）の発売記念イベントを行った。コスプレを趣味としてはいるが、写真集にするのは初。ＮＭＢ４８時代からグループ内で“グラビア女王”と称されてきた抜群のスタイルで鮮やかなコスプレ姿を披露しており、「一つ一つ、違う私を見ていただけるんじゃないかな」と笑顔で語っ