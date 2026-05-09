「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神が痛恨の逆転負けで、対ＤｅＮＡ戦は４連敗となった。７回まで無失点だった先発・大竹が、八回に暗転し３失点で今季初黒星を喫した。試合後の藤川監督は「かみ合わせの問題でしょうね。ピッチングとしては十分なピッチングでした」と振り返った。先発を外れた大山については「バンテリンでデッドボールと交錯があって、少し休養が必要かなというような判断になりましたので