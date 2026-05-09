「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）巨人が３連敗で４カード連続負け越しで借金生活に突入。８日の試合後に選手ミーティングも、勝利には結びつかなかった。田中将と中日・大野、同学年同士の投げ合いとなったが、軍配は大野に上がった。田中将は二回に３四球と制球に苦しんで１死満塁を招くと、田中に先制適時打を浴びた。後続は打ち取り、最少失点にしのいだが、五回だった。１死三塁からカリステの三ゴロで三走