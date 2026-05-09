「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園）ＤｅＮＡが連勝で３カードぶりの勝ち越しを決めて、貯金１とした。１点を追う八回、１死満塁から蝦名の適時打で同点。なおも度会の２点適時打で勝ち越し。七回まで無得点に抑えられていた阪神・大竹を攻略し、１死から四球を挟む５連打で計３点を奪い逆転した。先発の篠木は６回１安打１失点。救援陣が好リリーフを見せた。