◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神の森下翔太外野手（25）が球審の判定に静かに怒りをにじませた。逆転を許して2点を追う8回。先頭打者の森下はDeNA・中川虎と対峙し、フルカウントから内角高めのフォークを自信を持って見逃したが、判定はストライク。納得のいかない森下は“高い”と言わんばかりに小さく手を振りながら一塁ベンチへ。球審へ右手で“2度目”のようなジェスチャーをし、言葉を発した