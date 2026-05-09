◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月9日京セラD大阪）オリックス・岸田監督は3安打完封負けに、「高さもコースも間違えない、本当に素晴らしい投球をされた」と相手先発・加藤貴を称えた。前回1日の対戦でも6回途中1失点と封じられた相手に対し、この日は若月を除いて左打者8人を並べたオーダーに。「ちょっと一回、やってみましたね。データ上、左の方が打率が高いところですので。次当たるのが交流戦明けな