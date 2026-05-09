昨年2月に結成されたアイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。メンバーとのプライベート旅行について語った。庄司智春が「メンバー内でどっか行ったりとかするの？」と質問すると、那須は「めっちゃ行きますよ。去年、北海道プライベートで旅行いきました、5人で」と答えた。藤本美貴が「そんなことある？」と驚くと、那須は「めっちゃ仲良いと思います」と明かし