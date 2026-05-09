GPPが、5月20日にデジタルリリースする新曲「ATE!」の一部音源をTikTokにて先行配信。また、デジタルジャケットも公開となった。 （関連：GPP、時代の最前線を奪いにいく気概と熱量まつもとたくおが目撃した“最高水準”の初ステージ） 本作は、Taka Perry、Skaai、Yui Muginoを迎えて制作。楽曲タイトルは“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味を併せ持っている。 歌詞の中には、メン