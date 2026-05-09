長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、義実家との価値観の違いから起こった一件です。義実家に宿泊した翌朝、夫が妻であるアイさんを叩き起こしたのは朝の6時。朝に強くないアイさんはびっくり＆もっと寝たいと不満なご様子。叩