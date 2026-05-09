＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第3ラウンドが終了した。風速5m/s以上の強い風が吹くなか、我慢比べの1日となった。首位と4打差の5位タイから出たツアー未勝利の福山恵梨が4バーディ・7ボギーの「75」で回り、トータル2オーバー・単独首位に立った。【ライブフォト】安定感のヒミツ？河本結はベタ足”インパクト