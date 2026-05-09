「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）中日が連勝で今季初２カード連続勝ち越し。広島が敗れたため、５位に浮上した。先発の大野雄大は１９８８年生まれの同学年で、ともに今年３８歳を迎える巨人・田中将大との投げ合いとなった。田中との投げ合いは２５年以来３度目でこの試合まで１勝１敗だった。５回まで２安打。七回２死一、二塁では岸田に球粘られたが、右飛に仕留めた。７回無失点で４勝目。これで２２イニ