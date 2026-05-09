「オリックス０−３日本ハム」（９日、京セラドーム大阪）日本ハムが快勝。昨季からの京セラドームでの連敗を７で止め、４位に浮上した。先発の加藤貴が８回３安打無失点の好投で４勝目。無四球でテンポ良く、持ち味の打たせてとる投球で二塁を踏ませなかった。打線は初回に野村の中前適時打で先制。五回には野村の左中間への５号２ランで加点した。試合後、新庄監督は「ナイスピッチ」と加藤貴を称え、鬼門京セラでの連