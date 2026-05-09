グローバルボーイズグループ・JO1（川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮ヘッドライナーを務めるJO1は、ラストに登場。赤い衣装をまとい、貫録を感じさせた。豆原は「