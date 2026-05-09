巨人戦に先発した中日・大野＝バンテリンドーム中日が5位浮上。大野が力強い直球を軸に7回を4安打無失点に封じ、4勝目を挙げた。二回に田中の適時打で先制し、五回に村松、細川の連打などで3点を加えた。巨人は3連敗。田中将は5回4失点で今季初黒星を喫した。