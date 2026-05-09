明治神宮野球場は、6月5日からのプロ野球交流戦「ヤクルト×日本ハム」3連戦に伴い、『明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY』を開催する。このたび、各試合の始球式に登場するゲストが発表された。【写真】「色褪せないです」斎藤佑樹氏が投稿した「早実vs駒大苫小牧」OB戦の集合写真5日は乃木坂46・梅澤美波（27）、6日はかつて東京六大学野球で活躍したことでも知られる元プロ野球選手・斎藤佑樹氏（37）、7日はNPB