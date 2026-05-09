5回日本ハム2死一塁、野村が左中間に2ランを放つ＝京セラドーム日本ハムは一回に野村の適時打で先制。野村は五回に5号2ランを放ち、3―0とした。加藤貴は打たせて取り、8回を3安打無失点で4勝目。九回を締めた柳川は7セーブ目。オリックスは打線が沈黙し、連勝が4で止まった。