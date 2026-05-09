「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）ヤクルトは、池山監督の“イケヤマジック”がまた発動し、今季３度目の３連勝で３カード連続勝ち越しを決めた。貯金は今季最多タイの１０。８日に返り咲いた首位の座を堅守した。先発投手が先制打を放った。二回２死二、三塁の好機。ここで「８番・投手」で先発した松本健が、岡本の１４７キロ直球を捉え鮮やかに左前に運び２点を先取。三塁側ベンチは、大盛り上がりとなっ