「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が7日配信のABEMA「恋愛病院」最終回にスタジオ「見届け人」として出演。一部のロケ参加女性を絶賛した。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。最終日に修羅場が待ち受けていた。えりな（平川愛里菜＝破産申請中の元経営者でシングルマザー、33）が「一番言いたい