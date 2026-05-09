サッカーの普及と技術向上を目的とした小学生のサッカー大会が小松市で行われました。県内それぞれの地域から優れた素質を発掘し、県全体のレベルアップを目的に開かれている県トレセンジュニアサッカー大会。今回が38回目の開催となります。9日は11歳以下の部で能登、金沢、白山、加賀の4地区に12歳以下の女子のセンバツチームが加わり、総当たりのリーグ戦で日頃の練習の成果を発揮していました。