【モデルプレス＝2026/05/09】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のRINON（リノン／19）とSUZU（スズ／19）が、ファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4月18日＠東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、お互いの共通点や尊敬している部分について語ってくれた。【写真】ME:Iメンバー2人、美脚際立つ圧巻オーラ