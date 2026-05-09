【モデルプレス＝2026/05/09】テレ東では7月1日から、ドラマNEXT「君は夏のなか」（毎週水曜深夜24時30分〜）を放送することが決定。あわせてティザービジュアルが公開された。【写真】草川拓弥＆西垣匠が熱烈キス◆「君は夏のなか」放送決定原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新