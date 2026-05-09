ゴールデンウィーク中の客商売は、書き入れ時だ。人々が動く季節は売り上げ目標を高く設定するほど、気合の入り方が違う。ただし、5月後半から祝日のない6月にかけては苦戦を強いられやすいため、この時期は書き入れ時、かつ、きたるボーナスにかけての準備期間だ。基本的に歓楽街の人の流れは世間とだいたい同じだが、ゴールデンウィークはけっこうヒマだ。細かく説明するなら「業種によって集客に大幅な差が出る」のだけれど、飲