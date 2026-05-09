【来週の注目材料】米CPIは原油高を受けて伸び加速へ 12日に4月の米消費者物価指数(CPI)が発表されます。3月の米CPIは前年比+3.3%となり、2月の+2.4%から一気に伸びが加速し、2024年5月以来の高い伸びとなりました。前月比は+0.9%となり、2月の+0.3%からこちらも一気に伸びが加速。2022年6月以来の高い伸びとなっています。イラン情勢を受けた原油高が影響しており、食品とエネルギーを除いたコア指数は前年比+2.6%と2