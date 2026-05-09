東風Ｓで約１年ぶりの白星を挙げたヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）が府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）を目指すことが分かった。サンデーサラブレッドクラブが９日、ホームページで発表した。同馬は昨年のフローラＳで後のオークス馬・カムニャックの２着。前走は右前脚の怪我から復帰戦だった。現在は、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進めら