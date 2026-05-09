今年２月に６０歳となった歌手で女優の小泉今日子が９日までに、事務所公式サイトで年内の休養を発表した。「小泉今日子へのお問い合わせに関して」とのタイトルで、以下の文書が掲載された。小泉は今年１月から「ＫＫ６０〜コイズミ記念館〜ＫＹＯＫＯＫＯＩＺＵＭＩＴＯＵＲ２０２６」のタイトルで全国ツアーを開催中。今月１０日の沖縄公演が千秋楽となっており、終了をもっての休養となる。【発表全文】小泉今日子