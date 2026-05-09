上海レゴランドでポーズを取る高齢者。（４月１６日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海5月9日】中国上海市のテーマパーク、上海レゴランドリゾートを訪れた市内在住の周群（しゅう・ぐん）さん（70）はこのほど、人気の遊覧船や展望タワーに加え、スリルのある「ビッグレゴコースター」にも挑戦した。「スタッフが健康状態を確認し、安全事項を詳しく説明してくれた」と語り、健康で条件が許せば、流行の活動に挑戦し