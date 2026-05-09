５月９日の東京１０Ｒ・青竜Ｓ・３歳オープン（ダート１６００メートル＝１５頭立て）はドンエレクトス（牡３歳、美浦・高木登厩舎、父ダノンレジェンド）が１番人気に応えて３馬身半差で圧勝した。勝ち時計は１分３６秒５。好スタートから楽に２番手を確保。道中で砂をかぶらず運べたことで、直線は上がり最速の脚を使って後続を突き放した。荻野極騎手は「いいスタートでした。ペースも楽でした。強い勝ちっぷり。今後に弾み