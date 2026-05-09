赤ちゃんがぐずっているのに、夫は自分のお祝いを優先してほしいと言い張る…。さゆみさんの内心は穏やかではないですよね。それでも、夫に合わせてあげるさゆみさんの優しさが、少し切ないです…。でも、こういう積み重ねって、じわじわと心を削っていくんですよね。この先どうなっていくのか、目が離せません。>>【まんが】俺が一番夫(ウーマンエキサイト編集部)