5月5日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」にゲストとして、2022年R-1王者のお見送り芸人しんいちが出演した。高校時代にはインターハイ出場経験を持ち、今でも休みがあれば全国各地の試合に足を運ぶほどのJリーグファンとして知られている。 しんいちはJリーグ開幕の盛り上がりに圧倒されたという