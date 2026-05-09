女優の武田久美子（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。愛娘と米国の手巻き寿司屋を満喫するショットを公開した。「娘と楽しい時間を過ごしております」と報告。「Science museumに行った帰りに手巻き寿司屋さんに行きました」と記し、手巻き寿司屋でのショットも披露した。「去年LAにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました」と武田。