2回ヤクルト2死二、三塁、松本健が左前に先制2点打を放つ＝マツダヤクルトが3連勝。松本健は8回を1安打無失点の好投に加え、二回に先制の2点打と投打に躍動。無傷の4勝目を手にした。四回は沢井の1号2ランでリードを広げた。広島は岡本が6回を4失点。打線も2安打だけと沈黙した。