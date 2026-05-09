◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神の大山悠輔内野手（31）は今季初の欠場となった。大山はこの日、今季初のベンチスタート。終盤まで出番はなく、2点を追う9回2死で小幡が打席に立った場面でネクストバッターズサークルで代打の準備をしていたが、小幡が見逃し三振に倒れて試合終了となった。試合後、大山の欠場について藤川監督は「バンテリンで少しデッドボール、交錯があって少し休養が必要かな