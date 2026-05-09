埼玉県吉見町で9日午後、2階建ての建物が燃える火事がありました。中村龍美カメラマン：埼玉・吉見町で何件にもわたる火災が発生したようです。現在消火活動が進められています。出火元の建物からは黒煙が立ち上がり、煙が辺り一帯を覆っています。午後2時ごろ、埼玉県吉見町で「建物が燃えている」と近隣住民などから通報が相次ぎました。消防によりますと、2階建て店舗兼住宅が燃えたほか、隣接する複数の建物にも延焼しました。