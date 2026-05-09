◇明治安田J1百年構想リーグ第16節水戸1―4浦和（2026年5月9日ケーズデンキスタジアム水戸）水戸はホームで浦和に1―4で大敗し、今季初めて2試合連続で90分負けを喫した。中2日で迎えた鹿島戦から先発8人を入れ替えてフレッシュな布陣を敷いたが、前半24分に課題のセットプレーから失点。攻撃も機能せず、前半はシュートゼロに封じられた。巻き返しを期した後半開始直後、プロ初先発のDF佐々木輝大がMFサヴィオへの足裏