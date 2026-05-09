8回DeNA1死満塁、度会が左前に2点打を放つ＝甲子園DeNAが0―1の八回に3点を奪って逆転勝ち。1死から連打と四球で満塁と攻めて蝦名の右前打で追い付き、度会の左前打で2点を勝ち越した。ルイーズが来日初白星。阪神は大竹が快投から暗転し、打線は犠飛による1得点どまり。