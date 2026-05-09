◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-0 広島（9日、マツダスタジアム）広島に完封勝利で3連勝としたヤクルト。試合後のヒーローインタビューには、投打で勝利に貢献した松本健吾投手が登場しました。投げては6度の三者凡退を記録するなど、8回をわずか1安打に抑える好投。打っては、2回に2アウト2、3塁の場面で第1打席を迎え、プロ初打点となる2点の先制タイムリーを放ちました。自身で先制点をあげた直後には、先頭から2者連続で四球