21人を死傷させた磐越道のバス事故で逮捕された運転手の男はこの2カ月で複数回の事故を起こしていたことが分かりました。9日、送検された新潟県胎内市の若山哲夫容疑者は5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転しガードレールなどに衝突、新潟県の高校生・稲垣尋斗さんを死亡させ、17人の高校生にケガをさせた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと若山容疑者は今回の事故を起こす前に、この2カ月で複数